Covid-19

Um ano após o primeiro caso de covid-19 ter sido diagnosticado, a China é o único grande país que derrotou a doença, reforçando a crença doméstica na superioridade do autoritarismo, face ao "declínio" do Ocidente liberal.

"A ideia de que o Ocidente fazia tudo melhor acabou", resumiu à agência Lusa um diplomata europeu colocado em Pequim, acrescentando: "Após esta epidemia, os chineses nunca mais vão olhar para nós da mesma forma".

Três semanas após o primeiro caso de uma "misteriosa pneumonia" ter sido anunciado pelas autoridades de Wuhan, no centro da China, em 31 de dezembro, as autoridades chinesas adotaram restritas medidas de prevenção, que incluíram isolar cidades com milhões de habitantes.