Actualidade

O Governo de Macau anunciou hoje a alteração dos critérios de origem de mais sete artigos isentos de taxas aduaneiras, ao abrigo do acordo de comércio livre com o interior da China.

De acordo com um comunicado da Direção dos Serviços de Economia (DSE) do território, "através do mecanismo do Acordo CEPA [Acordo de Estreitamento das Relações Económicas e Comerciais entre o Interior da China e Macau], foi determinada a introdução de alterações de melhoria aos critérios de origem de sete itens de mercadorias do CEPA", que vão entrar em vigor a partir de 01 de janeiro.

Esta é a segunda alteração ao CEPA acordada este ano, depois de em julho terem entrado em vigor modificações aos critérios de origem de sete itens de mercadorias, totalizando 14 produtos anunciados em 2020, que incluem preparados de carne e nozes, outros produtos de origem animal comestíveis (incluindo ninhos de pássaro e geleia real), ingredientes medicinais chineses, condimentos e suplementos medicinais, indicou.