A maior empresa de fabrico de fogo de artifício do distrito de Viana do Castelo teve mais de 1,5 milhões de euros de encomendas canceladas desde novembro devido à pandemia de covid-19, estimou hoje o administrador.

Com sede na freguesia de Santa Cruz, em Ponte de Lima, e com filiais na Madeira e Angola, a Pirotecnia Minhota, com 120 anos de existência, "tem em carteira apenas a encomenda de uma unidade hoteleira para os festejos da Passagem do Ano, no valor de cerca de seis mil euros".

"O resto foi cancelado. Os cancelamentos começaram em novembro, na filial de Angola. Tínhamos um contrato de um milhão de dólares para as comemorações dos 45 anos da independência de Angola, no dia 11 de novembro", afirmou hoje à agência Lusa David Costa.