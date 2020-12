Actualidade

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu em média 43 reclamações por dia no primeiro semestre do ano, um total de 7.756 naquele período, que representa uma descida de 11% face ao período homólogo (8.713), foi hoje divulgado.

"Nos primeiros seis meses do ano de 2020 foram registadas e tratadas pela AMT 7.756 reclamações, o que corresponde a uma média diária de cerca de 43 queixas por dia", de acordo com o Relatório sobre Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes do primeiro semestre de 2020.

Comparativamente com o número de reclamações recebidas no mesmo período do ano anterior, verificou-se uma descida do número de queixas no primeiro semestre deste ano, que passaram de 8.713 para 7.756 (-11%).