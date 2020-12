Covid-19

A Autoridade da Mobilidade e dos Transportes (AMT) recebeu, no primeiro semestre, 7.756 queixas, das quais 990 estão relacionadas com a pandemia, como pedidos de reembolso por cancelamento de serviço e incumprimento de regras de higienização.

"De acordo com a informação recolhida, foi ainda possível constatar que do total das 7.756 reclamações apuradas, 990 estão relacionadas com a pandemia", concluiu o Relatório sobre Reclamações no Ecossistema da Mobilidade e dos Transportes do primeiro semestre de 2020, hoje divulgado pela AMT.

Segundo a autoridade dos transportes, dos principais motivos das reclamações ligadas à pandemia, verificam-se, sobretudo, situações referentes a "pedidos de reembolso devidos pelo cancelamento de serviços", "não cumprimento de regras de higienização", "não cumprimento de regras de distanciamento físico", "questões de segurança" e "uso de máscaras".