Moçambique/Ataques

Grupos rebeldes em Cabo Delgado, Norte de Moçambique, realizaram hoje dois ataques simultâneos no distrito de Palma, um dos quais nas redondezas dos megaprojetos de gás natural em Afungi, disseram à Lusa fontes locais.

Segundo um residente de Palma, os ataques ocorreram por volta das 05:00h (03:00h em Lisboa) e visavam a sede do Posto Administrativo de Olumbi e o povoado de Monjane, este último que fica a menos de 10 quilómetros das obras de construção dos megaprojetos de gás liderado pela francesa Total no Norte de Moçambique.

Durante a incursão dos rebeldes, pelo menos em Monjane, houve fortes confrontações com as Forças de Defesa e Segurança, que permanecem em elevado número na região, referiu o residente, acrescentando que, em função do ataque, o acesso a região está condicionado e as Forças de Defesa e Segurança permanecem na região.