TAP

O Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC) disse hoje estar preocupado com os critérios de gestão dos voos da TAP, que acusa de causar prejuízos à empresa, por não rentabilizar voos que historicamente têm taxas de ocupação altas.

"O SPAC vem demonstrar a sua preocupação pelo facto de voos para destinos que historicamente sempre foram operados pela TAP com taxas de ocupação elevadas e com várias frequências diárias, não estarem a ser rentabilizados devidamente, apesar de haver procura, numa altura em que a TAP está necessitada de mercado para recuperar da crise", manifestou o sindicato, em comunicado, referindo-se a destinos onde existem comunidades de emigrantes.

De acordo com os representantes dos pilotos, o "abandono destes voos por parte da TAP" está a causar "prejuízo evidente" para a empresa, "com a consequente perda de receitas, aproveitamento de aeronaves e tripulações que se encontram imobilizadas, sobretudo agora que a empresa já não se encontra ao abrigo do 'lay-off'.