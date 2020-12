Presidenciais

A candidata presidencial Ana Gomes defendeu hoje mais financiamento para a investigação ligada ao mar, área em que considera que o país tem de passar da retórica à prática para aumentar a exploração inteligente dos recursos marinhos.

"Portugal tem que passar da esplêndida retórica sobre o mar à prática", afirmou Ana Gomes em Peniche, defendendo a criação de meios para que o país exerça "efetiva jurisdição sobre essa tremenda zona territorial que é o mar, e a terra por baixo do mar, onde há extraordinários recursos que precisam de ser identificados, mapeados, preservados e, eventualmente, explorados, mas de forma sustentável e inteligente".

Numa ação de pré-campanha dedicada ao mar, a diplomata e ex-eurodeputada do PS visitou, em Peniche, o Cetemares, um centro de investigação em ciências do mar e do ambiente, onde chamou a atenção para "os recursos que ficam no mar".