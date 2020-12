Actualidade

O grupo 'jihadista' Estado Islâmico matou 988 pessoas na Síria durante o ano 2020, a maioria das quais militares e milícias leais ao Presidente, Bashar al-Assad, avançou hoje o Observatório Sírio dos Direitos Humanos.

O grupo terrorista quis dar uma demonstração de força quase dois anos após a sua derrota militar no país, referiu a organização humanitária em comunicado hoje divulgado.

Segundo o Observatório, cuja sede fica no Reino Unido, mas tem uma ampla rede de colaboradores no terreno, o Estado Islâmico matou, nos últimos 12 meses, 780 elementos das tropas sírias e suas milícias aliadas no deserto no centro do país.