A Procuradoria-Geral da República (PGR) angolana anunciou hoje que está a "apurar dados para investigar" as denúncias sobre o atual diretor do gabinete de Presidente angolano, Edeltrudes Costa, que terá sido beneficiado em contratos com o Estado.

"Nós estamos também a ver o que se passa para podermos esclarecer devidamente o que é que aconteceu, porque muitas vezes não basta denúncia pública, é necessário que esta denúncia venha acompanhada de mais alguns dados que nos permitam trabalhar com uma certa certeza, quando assim não é temos que ir atrás para podermos ver se de facto há ou não uma prática ilícita", afirmou hoje o PGR angolano, Hélder Pitta Gróz, questionado pela Lusa.

O caso que envolve o chefe do gabinete do Presidente de Angola, João Lourenço, foi noticiado, em setembro passado, pela estação televisiva TVI e envolve a contratação de uma empresa de consultoria de Edeltrudes Costa num negócio que tinha como objetivo a modernização dos aeroportos angolanos e terá rendido vários milhões de euros em contratos públicos, autorizados pelo chefe de Estado angolano.