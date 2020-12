Actualidade

O futebolista francês Jean-Clair Todibo, emprestado pelo FC Barcelona ao Benfica, integra a lista de convocados para o jogo de hoje diante do Portimonense, numa estreia absoluta do central nas escolhas de Jorge Jesus.

Todibo, de 20 anos, chegou à Luz em outubro, mas nunca se estreou pelas 'águias', depois de um período em que esteve lesionado, primeiro com problemas no tendão de Aquiles e, depois, com uma lesão na coxa.

O central faz hoje parte dos convocados, numa lista alargada a 21 futebolistas e quando o Benfica tem várias baixas devido a infeções pelo novo coronavírus, casos do defesa central Jardel, do lateral direito João Ferreira, do médio Pizzi e dos avançados Seferovic e Gonçalo Ramos.