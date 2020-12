Actualidade

A União Europeia exortou hoje Pequim a libertar imediatamente os 12 ativistas de Hong Kong, incluindo um luso-chinês, detidos em agosto no mar e julgados na segunda-feira na China, sem que os seus direitos tenham sido respeitados.

Em comunicado, o porta-voz do Alto Representante da UE para a Política Externa indica que "10 dos 12 indivíduos de Hong Kong detidos no mar pelas autoridades chinesas em agosto, foram julgados em Shenzhen a 28 de dezembro", sem que tenham sido autorizados "a nomear advogados da sua escolha" e com acesso aos mesmos "fortemente restringido".

O porta-voz de Josep Borrell prossegue indicando que "o julgamento não foi realizado em tribunal aberto", "os representantes diplomáticos não puderam assistir aos procedimentos judiciais" e "a presença de familiares dos detidos foi interditada".