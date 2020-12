Moçambique/Ataques

A petrolífera Total disse hoje à Lusa que mantém "contacto permanente" com as autoridades moçambicanas e acompanha a situação de segurança em Cabo Delgado, reagindo após novo ataque próximo do megaprojeto que lidera para exploração de gás na província.

"A Total mantém contacto permanente com as autoridades moçambicanas sobre o assunto", referiu a companhia numa nota enviada à Lusa.

Em causa estão dois ataques de rebeldes armados ocorridos por volta das 05:00 (03:00 em Lisboa) de hoje, visando a sede do Posto Administrativo de Olumbi e o povoado de Monjane, este último a menos de 10 quilómetros das obras de construção dos megaprojetos de gás liderado pela Total.