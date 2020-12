Covid-19

O Hospital de Aveiro está "bastante pressionado" com o número de internamentos por covid-19, informou hoje a administração, que admite abrir uma quarta enfermaria, prevista no plano de contingência, subindo a capacidade de camas de 61 para 82.

"Este fim-de-semana foi um bocadinho pesado. Estamos com perto de 60 doentes covid internados e ontem [segunda-feira] estávamos com sete doentes nos cuidados intensivos", disse Margarida França, administradora do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV), que agrega os hospitais de Aveiro, Águeda e Estarreja.

Margarida França falava aos jornalistas no dia em que teve início o processo de vacinação contra a covid-19 aos profissionais de saúde do CHBV.