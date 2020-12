Covid-19

O Instituto Ricardo Jorge conta ter nos próximos dias resultados da investigação que está a efetuar para determinar se a nova variante do SARS-Cov-2 detetada no Reino Unido está a circular em Portugal continental.

"Dentro de alguns dias teremos novidades", disse hoje o investigador João Paulo Gomes, durante a conferência de imprensa destinada a atualizar a informação relacionada com a pandemia de covid-19 em Portugal.

A variante genética do SARS-Cov-2 que está a preocupar as autoridades de saúde foi identificada no Reino Unido, em finais de setembro, e apresenta mutações com maior agressividade na capacidade de infeção.