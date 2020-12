Actualidade

O presidente da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), Ossufo Momade, pediu hoje "bom senso" ao líder do grupo dissidente do partido, Mariano Nhongo, apelando para que o grupo pare com os ataques armados no centro de Moçambique.

"Continuamos a apelar para o bom senso do senhor Mariano Nhongo e seus companheiros para pararem com a violência que têm estado a perpetuar", disse o líder do maior partido de oposição, durante uma conferência de imprensa em Maputo.

A autoproclamada Junta Militar da Renamo, liderada por Mariano Nhongo, antigo dirigente de guerrilha, é acusada de protagonizar ataques armados contra civis e forças governamentais em estradas e povoações das províncias de Sofala e Manica, centro de Moçambique, incursões que já provocaram a morte de, pelo menos, 30 pessoas desde agosto do ano passado.