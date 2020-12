Actualidade

O Governo português manifestou hoje "profundas condolências" pela morte na segunda-feira de três soldados franceses no Mali, atingidos por um engenho explosivo, segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros, expressando "total solidariedade ao governo" francês.

"O Governo português manifesta total solidariedade ao Governo da França, em reconhecimento do papel essencial do seu contributo para a estabilização do Mali e da região do Sahel", afirmou a nota do gabinete de Augusto Santos Silva.

O texto do Ministério dos Negócios Estrangeiros acrescentou que "o Governo português condena veementemente qualquer ato terrorista e reitera o seu apoio aos esforços internacionais de combate ao terrorismo".