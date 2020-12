Actualidade

O euro subiu hoje face ao dólar, mas manteve-se nos 1,22 dólares, na véspera da assinatura do acordo de parceria entre a União Europeia e o Reino Unido.

Pelas 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,2240 dólares, quando na segunda-feira, pela mesma hora, negociava a 1,2206 dólares.

No entanto, o euro caiu em comparação com a libra e com o iene.