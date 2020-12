Actualidade

Uma retrospetiva do artista Pedro Cabrita Reis, com mais de 200 obras, em pintura e escultura, sobre quarenta anos de trabalho, de 1980 à atualidade, está patente no Centro de Arte Contemporânea de Málaga, até março de 2021.

De acordo com o sítio 'online' do centro de arte na região de Andaluzia, em Espanha, esta é a exposição mais importante que o artista português ali apresentou até hoje, composta por 220 pinturas e um conjunto de esculturas de bronze, intitulada "Cabinet d'Amateur", comissariada por Helena Juncosa.

A mostra, inaugurada a 15 de dezembro, deverá ficar patente durante três meses, com uma grande variedade das formas da arte pictórica de Cabrita Reis, e as suas referências, num discurso filosófico e poético expresso ao longo da carreira artística em pintura, escultura, fotografia, desenho e instalações compostas por materiais manufaturados, ou recolhidos pelo artista.