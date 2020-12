OE2020

O Estado arrecadou menos 3.054,8 milhões de euros até novembro, uma quebra de 7,4% face ao mesmo período de 2019, sendo este resultado essencialmente atribuído aos efeitos da pandemia, segundo a Síntese de Execução Orçamental hoje divulgada.

"O evoluir da pandemia e a implementação de novas medidas de contenção da propagação do vírus covid-19 marcam o mês de novembro de 2020", refere a Direção-Geral do Orçamento (DGO), assinalando que a quebra homóloga de 7,4% registada na receita fiscal do Estado é "fruto das quedas nas receitas dos impostos diretos em 787,5 milhões de euros (-4,7%) e nos impostos indiretos em 2 267,3 milhões de euros (-9,3%)".

Entre janeiro e novembro, a receita fiscal do Estado totalizou 38.289,3 milhões de euros, quando no mesmo período de 2019 ascendeu a 41.344,1 milhões de euros.