TAP

O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) pediu hoje que o plano de reestruturação da TAP, que foi entregue em Bruxelas em 10 de dezembro, seja "imediatamente suspenso" para ser "discutido e reavaliado".

Em comunicado, a estrutura sindical defendeu que "a reestruturação da TAP não deve ser realizada no enquadramento das orientações sobre auxílios de Estado a empresas em dificuldade", realçando que "a pandemia foi considerada pela Comissão Europeia como um evento excecional" que é, "portanto, compatível com as ajudas públicas".

"É nesse âmbito que a TAP deveria ser enquadrada tal como estão enquadradas a esmagadora maioria das companhias aéreas europeias. A atual aplicação de auxílios de Estado a empresas em dificuldades serve apenas para mitigar o extraordinário impacto da pandemia na procura por serviços de transporte aéreo de passageiros", lê-se na mesma nota.