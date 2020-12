OE2020

As medidas de resposta à pandemia de covid-19 tiveram um impacto global de 4.296 milhões de euros nas contas públicas até novembro, de acordo com a execução orçamental divulgada hoje pela Direção-Geral do Orçamento (DGO).

"Até novembro, a execução das medidas adotadas no âmbito do combate e da prevenção da covid-19, bem como as que têm por objetivo repor a normalidade, conduziu a uma redução da receita de 1.574,4 milhões de euros e a um aumento da despesa em 2.721,6 milhões de euros", indica a DGO.

Do lado da receita, a DGO destaca a suspensão dos pagamentos por conta de IRC, com um impacto de 791 milhões de euros, e a perda estimada de receita contributiva em 518 milhões de euros associada à isenção da Taxa Social Única (TSU) no âmbito do 'lay-off' simplificado, apoio à retoma progressiva e incentivo financeiro à normalização da atividade empresarial.