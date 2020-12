Actualidade

A Câmara do Porto indeferiu o pedido de classificação da antiga estação ferroviária da Boavista, onde Corte Inglés tem intenção de construir, por considerar que não estão cumpridos os critérios legais para a abertura do procedimento.

"À luz do Artigo 17.º da Lei de Bases do Património Cultural, lei 107/201, de 08 de setembro e do Artigo 21.º do Decreto - Lei 309/2009, de 23 de outubro, não ficam cumpridos os critérios que sustentariam a abertura de procedimento administrativo da classificação como património de interesse municipal da antiga estação ferroviária do Porto-Boavista e os seus terrenos adjacentes", lê-se no ofício a que a Lusa teve hoje acesso.

No ofício de 21 de dezembro, a Diretora do Departamento Municipal de Gestão Cultural, Sofia Alves, refere que a decisão decorre da análise dos elementos instrutórios anexos ao pedido, nomeadamente o requerimento inicial do procedimento de classificação e o parecer da Associação Portuguesa para o Património Industrial, mas não especifica, contudo, concretamente as razões que nortearam a decisão de não-abertura do processo de classificação da estação do Porto-Boavista.