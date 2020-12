Actualidade

O Movimento por um Jardim na Boavista contestou hoje a decisão de não classificar a antiga estação ferroviária da Boavista, no Porto, onde o Corte Inglés quer construir, tendo apresentado uma reclamação para que a câmara reverta a mesma.

Mostrando-se perplexo com a decisão de não abertura do processo de classificação daquele local como património de interesse municipal, aquele grupo de cidadãos questiona a decisão do Departamento Municipal de Gestão Cultural da Câmara Municipal do Porto (DMGC) que, em 21 de dezembro, emitiu um ofício "lacónico" informando da decisão.

"O DMGC emitiu um ofício o mais lacónico possível, limitando-se a comunicar a sua decisão, sem a fundamentar e sem indicar em concreto que critérios estipulados na lei não eram cumpridos. Ora, não é aceitável que seja comunicada uma decisão em termos tais que se assemelha a uma decisão arbitrária, apesar de invocar a legislação em vigor", assinala o movimento num comunicado.