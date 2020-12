Covid-19

A vacina contra a covid-19 já foi administrada a 16.701 profissionais de saúde, avançou hoje a ministra da Saúde, Marta Temido.

O número, com base no sistema de registo de vacinas, foi relevado numa conferência de imprensa ao final da tarde, em que a ministra fez o balanço dos primeiros dias da vacinação contra a covid-19.

"[É] um número que ultrapassa aquilo que teriam sido as doses que chegaram no dia 26, mas que reflete já também aquilo que foram as doses chegadas ontem [segunda-feira] e que começaram hoje a ser administradas", sublinhou Marta Temido.