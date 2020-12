TAP

O Governo garantiu hoje que a TAP "não teve qualquer acréscimo de custos salariais" com os administradores, adiantando que os encargos com o Conselho de Administração caíram 33% "em termos brutos" desde março.

Em comunicado, o ministério das Infraestruturas e Habitação, respondendo às "notícias dos últimos dias relativamente aos aumentos salariais efetuados na TAP, nomeadamente do seu CEO [presidente executivo] interino, Ramiro Sequeira" assegurou que a "TAP não teve qualquer acréscimo de custos salariais com as funções desempenhadas pelos três administradores, bem pelo contrário".

Na mesma nota, a tutela salientou que comparando "o mês de março com o mês de dezembro do atual ano, os encargos com o Conselho de Administração da TAP, na sua atual configuração, reduziram-se em 33% em valores brutos".