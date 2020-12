Actualidade

Um golo de Yan Matheus permitiu hoje ao Moreirense vencer o Santa Clara 1-0, em jogo da 11.ª jornada da I Liga de futebol, abrindo algum espaço para a zona mais baixa da tabela.

O golo do avançado brasileiro surgiu aos 72 minutos e permitiu que os 'cónegos' regressassem aos triunfos ao sexto jogo, depois de terem registado três derrotas e dois empates, alcançando o primeiro triunfo ainda para o técnico César Peixoto.

Com esta vitória, o Moreirense subiu ao nono lugar, com os mesmos 13 pontos do Santa Clara, que baixou ao 10.º posto.