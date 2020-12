Presidenciais

O Presidente da República e recandidato recusou hoje que tenha estado 'colado' ao executivo no primeiro mandato, mas ao lado dos portugueses, e afirmou que se vier a não existir uma solução de Governo "há que ponderar a dissolução".

Em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa disse acreditar que "há condições para que quem viabilizou dois orçamentos, viabilize mais dois".

Questionado sobre o que poderá acontecer se a esquerda não 'segurar' o Governo até ao final da legislatura, em 2023, respondeu: "Se porventura isso vier a acontecer, naturalmente o Presidente da República eleito no dia 24 de janeiro, supondo que sou eu, terei naturalmente de aplicar a teoria que defini na minha primeira candidatura: há uma solução de Governo com a mesma composição parlamentar, se sim, vamos formá-lo; não há, então há que ponderar a dissolução" do parlamento.