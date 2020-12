Covid-19

O México registou 990 mortos e 12.099 infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, informaram as autoridades de saúde.

O novo balanço eleva para 1.401.529 o número de contágios e para 123.845 o número total de óbitos desde o início da pandemia.

Com estes números, o México continua a ser o quarto país do mundo com mais mortes por covid-19, depois dos Estados Unidos, Brasil e Índia, de acordo com a contagem da Universidade Johns Hopkins.