Actualidade

A construção da quarta ponte marítima Macau-Taipa foi suspensa temporariamente, na sequência de um acidente ocorrido na terça-feira à tarde que causou um ferido, anunciou hoje o Gabinete para o Desenvolvimento de Infraestruturas (GDI).

"Logo após a ocorrência do acidente, o GDI mandou suspender os trabalhos de execução da empreitada com vista a uma melhor coordenação da investigação" pelo empreiteiro e entidade fiscalizadora sobre a causa do acidente, no qual ficou ferido um trabalhador, indicou em comunicado.

De acordo com a imprensa local, a queda de uma grua deixou ferido um trabalhador não residente, que foi hospitalizado.