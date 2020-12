Covid-19

A Alemanha registou 1.129 mortos por ou com covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando pela primeira vez a barreira de mil óbitos diários, foi hoje anunciado.

O Instituto Robert Koch, entidade competente por esta matéria no país, também anunciou 24.740 infetados com o novo coronavírus no mesmo período, um número abaixo do máximo diário (33.777) contabilizado em meados de dezembro.

O pico anterior diário de mortes (962) foi anunciado há uma semana.