Brexit

O novo acordo de parceria entre União Europeia e Reino Unido no pós-Brexit, 'fechado' em 24 de dezembro, entra em vigor na sexta-feira, 01 de janeiro, de forma provisória, à espera da aprovação por parte do Parlamento Europeu.

Na sequência do compromisso alcançado pelas equipas negociadoras em 24 de dezembro, e dado já não ser viável a apreciação do acordo pelo Parlamento Europeu até ao final do "período de transição" do Brexit, 31 de dezembro, UE e Reino Unido decidiram aplicá-lo de forma provisória a partir da próxima sexta-feira, tendo os 27 Estados-membros dado o seu aval.

Após os embaixadores dos 27 junto da UE terem, na segunda-feira, dado 'luz verde', por unanimidade, à aplicação provisória do Acordo de Comércio e Cooperação a partir do primeiro dia de 2021, o Conselho confirmou essa decisão na terça por procedimento escrito, abrindo caminho à assinatura formal do acordo, por parte dos presidentes da Comissão, Ursula von der Leyen, e do Conselho, Charles Michel, o que acontecerá hoje às 09:30 de Bruxelas (menos uma hora em Lisboa).