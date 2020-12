Actualidade

Macau contabilizou 11.600 desempregados no período de setembro a novembro, a maioria no setor do jogo, fortemente atingido pela pandemia de covid-19, anunciaram hoje os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

No período em análise, "a população desempregada era composta por 11.600 pessoas, menos 100 face ao período transato", tendo a maioria trabalhado "anteriormente no ramo de atividade económica das lotarias, outros jogos de aposta e atividade de promoção de jogos, assim como no ramo da construção", acrescentou a DSEC, em comunicado, sem precisar o número de pessoas afetadas pela crise que atingiu os casinos.

Entre setembro e novembro, a taxa de desemprego no território manteve-se nos 2,9%, tal como no período anterior, de agosto a outubro, com a taxa de desemprego dos residentes a fixar-se em 4%, menos 0,1 pontos percentuais que no trimestre precedente.