Brexit

A União Europeia "está pronta a trabalhar lado a lado com o Reino Unido" nas grandes questões, que exigirão discussões regulares entre dois "parceiros estratégicos", afirmou hoje o presidente do Conselho Europeu, após assinar o novo acordo de parceira.

"O acordo hoje assinado é o resultado de meses de intensas negociações, nas quais a UE deu provas de um nível de unidade sem precedentes. É um acordo justo e equilibrado que protege totalmente os interesses fundamentais da UE e cria estabilidade e previsibilidade para os cidadãos e empresas", comentou Charles Michel, numa declaração divulgada em Bruxelas, pouco após a curta cerimónia na qual assinou, em nome da UE, e conjuntamente com a presidente da Comissão Europeia, os termos da relação futura com o Reino Unido no pós-Brexit, em vigor já a partir de sexta-feira.

Sublinhando que é agora "da maior importância para a UE e para o Reino Unido olhar em frente, com vista à abertura de um novo capítulo nas suas relações", Charles Michel aponta que, "nas grandes questões, a UE está pronta a trabalhar lado a lado com o Reino Unido", e aponta a título de exemplo o combate às alterações climáticas, à luz da conferência da ONU que decorrerá no próximo ano em Glasgow, e na resposta global a pandemias, à luz da atual pandemia da covid-19.