Novo Banco

O Novo Banco anunciou hoje a criação de uma equipa especial de mais de 40 colaboradores, liderada pelo presidente executivo, António Ramalho, para responder "ao fluxo de documentação" solicitada pela comissão parlamentar de inquérito.

"O Novo Banco criou uma equipa especial com mais de 40 colaboradores, liderada pelo CEO, para poder responder com a máxima rapidez a todas as solicitações dos deputados da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ou quaisquer outras que surjam nos próximos meses", informou a entidade, em comunicado.

Segundo o Novo Banco, este projeto recebeu o nome de "31 de março" e surgiu para dar "para dar resposta ao fluxo de documentação que se espera vir a ser solicitado, com o objetivo de assegurar a entrega atempada de todos os pedidos", evitando "qualquer atraso à data de 31 de março, e assim permitir o cumprimento dos contratos e compromissos internacionais para a capitalização do banco".