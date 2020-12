Brexit

O líder do Partido Trabalhista, a principal força da oposição no parlamento britânico, Keir Starmer, defendeu hoje o voto a favor do acordo de comércio pós-Brexit negociado com a União Europeia (UE) pelo Governo britânico devido às consequências económicas.

Numa sessão especial na Câmara dos Comuns para aprovar a legislação que implementa o acordo, Starmer disse que a escolha colocada hoje aos deputados é implementar o acordo ou não.

Apesar de considerar que o acordo é "fraco e tem muitos defeitos", Starmer disse que o resultado de votar contra seria "sair do período de transição sem um acordo em segurança, pescas, sem proteção para a indústria, agricultores e numerosas empresas".