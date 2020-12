Actualidade

Cinco utentes do lar da Misericórdia de Alcáçovas que estavam infetados com covid-19 morreram na terça-feira, elevando para oito o número de vítimas mortais do surto naquela instituição, confirmou hoje à Lusa o provedor, João Penetra.

Duas destas cinco vítimas morreram nas instalações do lar da Santa Casa da Misericórdia de Alcáçovas, no concelho de Viana do Alentejo, enquanto outras três vítimas foram registadas no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), onde se encontram internados, agora, quatro utentes da instituição.

Depois das duas primeiras vítimas do surto, duas mulheres que perderam a vida na sexta-feira e no sábado, no HESE, uma terceira mulher morreu na segunda-feira no hospital, antes das cinco mortes registadas na terça-feira.