Covid-19

As autoridades alemãs lembraram hoje que o coronavírus está disseminado em todas as camadas da população e alertaram que a melhora da situação epidemiológica devido à campanha de vacinação iniciada recentemente demorará meses.

"A propagação do vírus já atingiu todas as idades", disse o presidente do Instituto Robert Koch (RKI), Lothar Wieler, depois de a entidade, que é responsável pelo controlo e prevenção de doenças no país, ter contabilizado 1.129 vítimas mortais causadas por covid-19 nas últimas 24 horas, ultrapassando, pela primeira vez na Alemanha, a barreira de mil mortes num só dia.

A campanha de vacinação "é a maior da história da Alemanha", disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, que descreveu o seu início como um sucesso e lembrou que, nos três primeiros dias, foi injetada a primeira dose da vacina em 60 mil pessoas.