A atividade turística acentuou a tendência de contração em novembro, com menos 76,3% de hóspedes e uma descida de 76,7% nas dormidas, totalizando 415.700 e 950.500, respetivamente, divulgou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"De acordo com a estimativa rápida, em novembro de 2020, o setor do alojamento turístico deverá ter registado 415,7 mil hóspedes e 950,5 mil dormidas, correspondendo a variações de -76,3% e -76,7%, respetivamente (-59,7% e -63,3% em outubro, pela mesma ordem)", divulgou a entidade estatística.

Os dados recolhidos até ao momento indicam que as dormidas de residentes terão diminuído 58,6% (-21,7% em outubro) atingindo 543,3 mil e representando 57,2% do total, enquanto as de não residentes terão decrescido 85,2% (-76,4% no mês anterior), situando-se em 407,3 mil.