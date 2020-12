Actualidade

O presidente do Irão, Hasan Rohani, disse hoje que "só a expulsão" dos Estados Unidos da região pode ser a "vingança definitiva" contra o Governo de Washington referindo-se ao assassínio do comandante dos Guardas da Revolução, Qasem Soleimani.

"Cortaram os braços ao nosso comandante. Temos de lhes cortar as pernas aqui na região. Enquanto não lhes cortarmos as pernas não nos vingaremos definitivamente", disse Rohani em declarações difundidas pelo portal da Presidência, após uma reunião oficial em Teerão.

"É o direito que a nossa querida gente tem de se vingar pelo sangue do querido comandante", sublinhou Rohani, numa declaração poucos dias antes do primeiro aniversário do assassínio, a 03 de janeiro, de Soleimani pelos Estados Unidos.