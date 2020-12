Actualidade

Pelo menos uma grande explosão sacudiu hoje o aeroporto de Aden, quando um avião que transportava o novo Governo de unidade chegou à capital provisória do Iémen.

A origem da explosão é ainda desconhecida, mas funcionários do aeroporto disseram à agência Associated Press que viram corpos caídos na pista e em outros lugares do aeroporto.

De acordo com um correspondente da agência francesa de notícias, presente no local, foram duas as explosões e aconteceram quando o avião pousou e os ministros começaram a sair.