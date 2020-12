RCA

As missões de observação às eleições na República Centro-Africana consideram que a votação decorreu de forma "pacífica e segura" e saudaram a mobilização da população que, apesar das ameaças de grupos armados, foi "massivamente" às urnas.

"As eleições em Bangui decorreram em paz e segurança e conforme as disposições do código eleitoral e os padrões internacionais", considerou, numa declaração preliminar, a missão da União Africana, liderada pelo antigo primeiro-ministro do Mali, Madibo Sidibe, e que incluiu 20 observadores de 13 países.

A população da República Centro-Africana (RCA) foi chamada às urnas a 27 de dezembro para eleger o Presidente do país, com o atual chefe de Estado, Faustin Archange Touadéra, a surgir como o principal candidato à vitória.