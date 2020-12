UE/Presidência

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, estará em Lisboa em 05 de janeiro, para a abertura do programa oficial da presidência portuguesa do Conselho da União Europeia (UE), assinalada com um concerto no Centro Cultural de Belém.

Ainda durante o mês de janeiro, está prevista a deslocação de mais altos responsáveis europeus a Portugal, com destaque para a tradicional visita do colégio da Comissão Europeia ao país que assume a presidência semestral rotativa do Conselho da UE, que ocorrerá em 14 e 15 de janeiro, num formato ainda a definir.

Depois da visita de Charles Michel na próxima terça-feira - a agenda do presidente do Conselho Europeu durante a sua estadia em Lisboa ainda não foi divulgada -, seguir-se-á uma visita, na quinta-feira, 07 de janeiro, do novo presidente do Eurogrupo, o irlandês Paschal Donohoe, que será recebido pelo ministro das Finanças, João Leão, que presidirá aos Conselhos de Economia e Finanças da UE (Ecofin) durante o primeiro semestre do ano.