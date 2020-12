Actualidade

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, desejou hoje um feliz Ano Novo a todo o povo ucraniano e agradeceu o contributo desta comunidade para "o desenvolvimento económico e social de Portugal".

Na mensagem divulgada em texto e vídeo no portal da Presidência da República na Internet, que o chefe de Estado tinha anunciado na terça-feira em entrevista à RTP, Marcelo Rebelo de Sousa não faz qualquer referência à morte do cidadão ucraniano Ihor Homeniuk em março, nas instalações do Serviços de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa.

"Em nome de Portugal e de todo o povo português, quero desejar um feliz Ano Novo à Ucrânia e a todo o povo ucraniano, assim correspondendo ao convite amigo do Presidente Zelensky, e agradecendo o contributo da numerosa e importante comunidade ucraniana para o desenvolvimento económico e social de Portugal", refere.