Actualidade

Pelo menos 16 mortos e 60 feridos resultaram das explosões registadas hoje no aeroporto de Aden, quando um avião que transportava o novo Governo de unidade chegou à capital, avançou o secretário de Estado da Saúde.

Pelo menos duas explosões foram sentidas no aeroporto quando o avião pousou na pista e os responsáveis do novo Governo começaram a sair, segundo relatou a agência francesa de notícias AFP, que tinha um correspondente no local.

Uma fonte da segurança do aeroporto já havia informado à AFP que havia vários feridos, mas nenhum entre os ministros presentes.