Covid-19

A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirmou que o grande desafio no combate à pandemia da covid-19 em 2021 é juntar os quatro mil milhões de dólares que considera necessários para garantir acesso a vacinas para os países mais pobres.

Numa mensagem vídeo divulgada hoje, o diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, apontou as vacinas já aprovadas e as restantes candidatas em avaliação como "a grande esperança para virar o curso da pandemia", mas para isso é preciso "garantir que todas as pessoas em risco em todo o Mundo sejam imunizadas".

A iniciativa global de partilha e acesso equitativo às vacinas promovida pela OMS, a Covax, "precisa de mais de quatro mil milhões de dólares urgentemente para comprar vacinas para os países de baixos e médios rendimentos", reiterou.