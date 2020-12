Actualidade

O espólio documental do artista David de Almeida (1945-2014), reunindo manuscritos, fotografias, maquetas, diários com desenhos e colagens do artista, foi doado à Biblioteca de Arte da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa, anunciou hoje a entidade.

Esta doação foi feita pelas filhas de David de Almeida, indica a fundação, num comunicado enviado à agência Lusa, referindo que surge na sequência de uma outra, no ano passado, de peças de arte do artista doadas para o acervo da Coleção Moderna do Museu Calouste Gulbenkian.

Trata-se de um conjunto de documentação que inclui material impresso, manuscritos - cadernos/diários com anotações, desenhos e colagens - correspondência, recortes de imprensa, fotografias e negativos de obras e maquetas de trabalhos de arte pública.