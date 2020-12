Actualidade

Quase 100 trabalhadores indiretos da central termoelétrica de Sines da EDP, com 'luz verde' para encerrar, "já receberam cartas de despedimento e ficam sem emprego", alertou hoje o sindicato do setor que defendeu uma transição energética justa.

O Sindicato das Indústrias, Energias, Serviços e Águas de Portugal (SIEAP) alertou para o grave problema dos trabalhadores indiretos da central termoelétrica de Sines da EDP que já receberam carta de despedimento e defendeu uma transição energética justa.

"Há 99 trabalhadores que a partir de hoje ficam sem emprego com o encerramento da central, ou seja já têm as cartas de despedimento", disse o representante do Sindicato das Indústrias, Energias, Serviços e Águas de Portugal (SIEAP), Egídio Fernandes, à agência Lusa.