Actualidade

O Governo aprovou a prorrogação por seis meses do contrato de prestação de serviço público com a Infraestruturas de Portugal (IP) e a indemnização compensatória de 27,527 milhões de euros, segundo uma resolução do Conselho de Ministros hoje publicada.

O documento aprovou "a prorrogação do período de vigência do contrato-programa para o setor ferroviário atualmente em vigor, por seis meses, até 30 de junho de 2021".

O Governo autorizou também, segundo a mesma publicação em Diário da República, "a realização da despesa com a indemnização compensatória para o período de janeiro a junho de 2021, correspondente ao aditamento ao contrato referido no número anterior, no montante máximo de (euro) 27.527.528,98, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor, que corresponde ao proporcional de seis meses do valor da indemnização compensatória prevista no contrato-programa para o ano de 2020".