Actualidade

O futebolista Nuno Mendes, que saiu tocado no jogo frente ao Belenenses SAD e esteve em tratamento no início da semana, está recuperado e marcou presença no treino de hoje do Sporting.

O lateral esquerdo teve de ser substituído por Antunes aos 78 minutos no jogo de domingo do campeonato, que o Sporting venceu por 2-1, por apresentar queixas na coxa direita.

Depois de ter realizado apenas tratamento na segunda-feira e com os 'leões' de folga na terça-feira, hoje o treinador Rúben Amorim já pôde contar com o jogador, quando prepara a receção de sábado ao Sporting de Braga, da 12.ª jornada da I Liga.